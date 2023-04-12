Транспорт 12 апреля 2023, 16:21 Автоэксперт Егор Васильев рекомендовал менять резину только в проверенных местах

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Весной традиционно переобувают машины, но даже опытные водители допускают ошибки в этом вопросе. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, очень важно делать шиномонтаж в проверенных местах. Потому что в сезоны объявляется очень много специалистов, которые на самом деле не имеют достаточной квалификации. Как добавили «Дни.ру», в лучшем случае установленная таким мастером покрышка слетит, но возможны и более серьезные последствия. Поэтому автоэксперт настоятельно рекомендовал не идти на поводу у заманчивых цен и непроверенных специалистов.

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Также он напомнил, что не стоит устанавливать деформированные и слишком изношенные шины. Если они истерты до индикатора 1,6, нужно купить новый комплект.

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