Транспорт 03 апреля 2024, 16:37 Автоэксперт Донская рассказала, что вскоре произойдет резкий скачок цен на китайские машины

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Руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что изменится на автомобильном рынке в России после введения правил для ввоза в страну иностранных автомобилей.

Эксперт напомнила, что с 1 апреля исчезла возможность ввозить новые автомобили с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей. Поскольку используемые по параллельному импорту схемы потеряют актуальность, автомобилисты увидят резкий скачок цен на китайские авто. Особенно это коснется электрокаров.

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Сильно подорожавшие BMW, Mercedes, Volvo также будут вытеснены китайскими брендами, добавила Донская.