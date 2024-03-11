Транспорт 11 марта 2024, 18:58 Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал перед весной поменять фильтры и щетки стеклоочистителя

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В конце зимнего сезона автомобиль нужно подготовить к весне. Что именно необходимо сделать, «Москве 24» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он отметил, что хотя зима — это не самое грязное время года, фильтры все равно забиваются песком и пылью. Потому важно заменить их, чтобы весной при включенном кондиционере не дышать такими частицами. Кроме того, щетки стеклоочистителя тоже нередко приходят в негодность из-за перепада температур.

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«Мало кто знает, что щетки стеклоочистителя — это на самом деле расходный материал и их необходимо менять хотя бы раз в сезон. Переход из зимы в весну — хороший повод, чтобы это сделать», — отметил автоэксперт.

Он добавил, что также следует помыть диски колес, днище и различные полости, куда могли попасть реагенты с дороги.

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