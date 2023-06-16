16 июня 2023, 17:06
Автоэксперт Данилов рассказал, как правильно ухаживать за машиной летом
Автоэксперт Данилов: летом машину стоит ставить в тень, чтобы не испортить пластик
Автоэксперт Святослав Данилов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» дал советы владельцам авто по правильному уходу за машиной летом.
По его словам, в солнечные дни лучше всего парковаться в тени, чтобы сберечь пластик. Детские кресла и бустеры стоит накрывать тканью или класть в багажник.
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Пятна под машиной, как отметил специалист, могут сообщать о разгерметизации.
«Кстати, не надо путать с кондиционером. Чтобы убедиться, вы просто подходите к луже, пальчик промокнули, понюхали, если он не пахнет резко бензином и не маслянистая жидкость, это просто вода», — сказал Данилов.
Автоэксперт порекомендовал не заполнять бак до предела, чтобы при повышенной температуре топливо не расширялось.
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