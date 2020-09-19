Автоэксперт дал советы, как купить машину и не переплатить

Если денег хватает только на покупку автомобиля с пробегом, то прежде всего нужно обратить внимание на кузов. Если машина попадала в аварии, то после покупки эту самую дорогую деталь придется менять. Продавцы идут на различные ухищрения, чтобы скрыть последствия ДТП, поэтому кузов нужно осмотреть внимательно.

Прежде всего стоит обратить внимание на ржавчину. Это свидетельство того, что машина битая. Лучше всего измерить при помощи толщиномера краску на крыльях и дверях. За основу лучше взять слой на крыше — ее ремонтируют редко. Кроме того, нужно посмотреть крепящие болты. У восстановленных автомобилей с них содрана краска.

Второе важное место для внимательного изучения — это коробка передач. Автомат ломается чаще, чем механика. Если пробег автомобиля превышает 100 тысяч километров и за все это время вариатор не обслуживали, то это повод задуматься.

«Дергается, рвет машину, медленно переключается — предмет для того, чтобы снизить цену на стоимость ремонта коробки», — пояснил автоэксперт.

Проще всего продиагностировать мотор. Там хранятся информация датчиков и данные о последнем обслуживании. Во время работы стоит обратить внимание на выхлоп. Ушлые продавцы давно научились скручивать спидометры, поэтому пробег лучше определять по подвеске и или тормозным дискам. Если они сильно изношены, значит, пробег намного выше заявленного.

Во время контрольной поездки нужно проверить, как автомобиль ведет себя на обычной дороге и на выбоинах. Водителю лучше прислушаться, нет ли странных звуков, не уходит ли машина в сторону и как вообще ведет себя в разных ситуациях.

Если все в порядке, то последним пунктом станет проверка документов. Нужно внимательно прочитать о количестве владельцев, информацию об авариях и прочее.

Если удалось накопить на новый автомобиль, то обращаться за покупкой лучше всего в официальные дилерские центры, которые работают уже несколько лет. «Серые дилеры» с выгодными предложениями обернутся переплатой или простым обманом.

Самыми бюджетными моделями для покупки являются Skoda Rapid, Volkswagen Polo sedan, Skoda Octavia. За ними идут корейские машины Hyundai и KIA.