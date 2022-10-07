Автоэксперт Бурцев назвал неэффективными новые правила для электросамокатов | 360°

Транспорт 07 октября 2022, 17:23 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Бурцев назвал неэффективными новые правила для электросамокатов

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Эксперт в сфере транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев заявил, что новые правила для управления электросамокатами нельзя назвать эффективными. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Он отметил, что в данный момент нет специалистов, которые могли бы следить за соблюдением ПДД водителями самокатов. Кроме того, инфраструктура российских городов не подготовлена для средств индивидуальной мобильности, которыми признали этот вид транспорта.

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«Но самое главное — к этому не готовы ни пешеходы, ни водители», — заключил Бурцев.

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