Транспорт 15 марта 2024, 11:45 Автоэксперт Бургазлиев спрогнозировал повышение цен на машины из ЕАЭС на 25% с апреля

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В России с 1 апреля усилят контроль над порядком расчета размера платежа за ввоз в страну автомобилей из государств ЕАЭС. Из-за этого стоимость машин увеличится почти на четверть, сообщил автоэксперт Сергей Бургазлиев в беседе с «Известиями».

«По моим расчетам, цены на такие автомобили могут увеличиться на 20–25%», — спрогнозировал он.

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При этом нововведения не коснутся граждан и компаний, которые растамаживают ввезенные из ЕАЭС машины непосредственно в России. Корректность расчетов будет контролировать Федеральная таможенная служба.