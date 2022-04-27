Автоэксперт Бревдо рассказал, на что обращать внимание при выборе первой машины

Автоэксперт Кирилл Бревдо считает, что покупать первую машину стоит вместе с человеком, который имеет опыт в этом деле. Какими правилами надо руководствоваться при выборе авто, передала «Вечерняя Москва».

«Если нет опыта покупки машины и владения ею, то лучше, чтобы нашелся кто-то более опытный, кто поможет сориентироваться в этом вопросе. Если вообще нет знакомых, которые могут посоветовать, нужно обратиться к автоподборщикам: за какую-то сумму денег они смогут подобрать хороший вариант. Тем более что грамотный подборщик может и цену сбросить в момент осмотра, что в некотором смысле нивелирует траты на его услуги. Но нужно ориентироваться на людей с репутацией: первый встречный может посоветовать машину какого-то своего приятеля, которая на ладан дышит», — сообщил автоэксперт.

Тем, кто имеет возможность купить автомобиль из салона, Бревдо посоветовал присмотреться к новым автомобилям. Однако он пояснил, что риск побить такую машину в первый год вождения достаточно высок. У кого запас денег невелик, можно смотреть авто на вторичном рынке.

Бревдо считает, что первый автомобиль должен быть недорогим, практиченым и технически простым. Автоэксперт советует присмотреться к отечественным авто, либо к недорогим иномаркам Hyundai Getz или Skoda Fabia.