Автоэксперт Бревдо рассказал, как сэкономить на автомобильном масле

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал, что не обязательно приобретать самое дорогое машинное масло, однако не стоит тянуть с его заменой, передала «Вечерняя Москва».

«Надо понимать, какое масло имеет допуск для использования в моторе того транспортного средства, которое вы собираетесь обслуживать, и выбрать менее известный бренд. Такое масло стоит дешевле, чем оригинальное, но по характеристикам и по допуску имеет право быть залитым в мотор», — рассказал эксперт.

При этом эксперт пояснил, что масло, которое не подходит автомобилю, лучше не использовать. В таком случае можно испортить двигатель. Ни в коем случае нельзя мешать минеральное масло и синтетическое, сообщило ИА НСН.