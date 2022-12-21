Транспорт 21 декабря 2022, 05:39 Автоэксперт Барабас рассказал о минусах электромобилей в России Автоэксперт Барабас заявил, что в России недостаточно зарядок для электромобилей

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Электромобили являются не самым удобным вариантом для России, так как в стране довольно мало станций для зарядки. Такой информацией поделился автомобильный эксперт Евгений Барабас. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, приобретать электромобиль можно для поездок по Москве. В городе есть возможность зарядить свое транспортное средство.

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Однако в остальных частях России с «топливом» для таких машин могут возникнуть проблемы. Кроме того, важно учитывать тот факт, что на обогрев зимой транспортное средство может тратить очень много энергии, написали «Дни.ру».

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