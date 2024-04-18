Транспорт 18 апреля 2024, 14:41 Автоэксперт Балабас призвал придерживаться спокойного вождения в непогоду, чтобы не повредить тормозные диски

Читать 360tv в

Эксперт портала koleso.ru Евгений Балабас в беседе с «ТСН 24» напомнил автомобилистам о правилах безопасного вождения в плохую погоду.

Ранее синоптики сообщали, что на текущей неделе в Тульской области прогнозируются сильные ливни.

Реклама

Эксперт призвал придерживаться максимально спокойного вождения, чтобы не повредить в глубоких лужах тормозные диски и каталитические нейтрализаторы. По его словам, современные машины плохо переносят резкие перепады температур.

«Эта проблема была свойственна тормозным дискам всегда. Однако старые детали были более толстыми и лишенными вентиляции. Поэтому считались более устойчивыми к температурным скачкам», — сказал Балабас.

Он также добавил, что при резких скачках температур кислородные датчики, включенные в выхлопной тракт, становятся достаточно уязвимыми.