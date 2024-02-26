Транспорт 26 февраля 2024, 18:49 Автоэксперт Балабас посоветовал водителям избегать резких торможений по подтопленным дорогам весной

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С приходом весны ожидаются сильные подтопления, по которым водителям придется ездить. Весной следует избегать резких торможений по таким дорогам, сообщил автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас Общественной Службе Новостей.

По его словам, основные риски при езде по лужам связаны с двумя узлами машины, которые могут пострадать от резкого перепада температур. Чтобы избежать повреждения тормозных дисков, водителям также следует отказаться от агрессивного стиля езды.

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«Погружение днища автомобиля в глубокую лужу, что весной в порядке вещей, может повредить катализатор и лямбда-зонд или изрядно сократить их срок службы. Поэтому лужи надо штурмовать крайне осторожно, на маленькой скорости», — отметил Балабас.