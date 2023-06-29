Транспорт 29 июня 2023, 13:36 Автоэксперт Баканов заявил, что инициатива установить предельную наценку на авто слабо реализуема

Читать 360tv в

Идею установить максимальную наценку 15% на отечественные авто вряд ли удастся реализовать. Но есть более действенные методы борьбы с ростом цен. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Он подчеркнул, что покупатели, безусловно, были бы рады таким нововведениям. Но представители бизнеса не согласятся на этот шаг. Потому что они выставляют машины по более высокой цене за счет установки дополнительного оборудования. Причем запрет на него мог бы удешевить авто, но и тут дилеры вряд ли пойдут навстречу.

Реклама

«Здесь ответ нужно искать не в наценке дилера, а в наполнение рынка дешевыми, доступными машинами», — сказал автоэксперт.

Авторы: