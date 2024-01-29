29 января 2024, 18:59
Автоэксперт Баканов заявил, что импорт авто из Китая будет расти в 2024 году
Россия будет импортировать больше машин из Китая в 2024 году. Таким мнением с РИАМО поделился автоэксперт Петр Баканов.
По его словам, за прошлый год импорт китайских машин достиг рекордного значения, показав рост на 258%. Однако спрос не снижается, и Россия будет покупать у КНР еще больше машин.
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«Российские автопроизводители не имеют возможностей полностью заместить европейские и американские автомобили, поэтому импорт машин из Китая будет расти до тех пор, пока авторынок не стабилизируется и не насытится», — отметил эксперт.
Он добавил, что до марта многие салоны будут пытаться продать старые нераспроданные модели, и есть шанс, что можно будет купить их со скидкой.
Машины
Китай
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