Транспорт 29 января 2024, 18:59 Автоэксперт Баканов заявил, что импорт авто из Китая будет расти в 2024 году

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Россия будет импортировать больше машин из Китая в 2024 году. Таким мнением с РИАМО поделился автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, за прошлый год импорт китайских машин достиг рекордного значения, показав рост на 258%. Однако спрос не снижается, и Россия будет покупать у КНР еще больше машин.

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«Российские автопроизводители не имеют возможностей полностью заместить европейские и американские автомобили, поэтому импорт машин из Китая будет расти до тех пор, пока авторынок не стабилизируется и не насытится», — отметил эксперт.

Он добавил, что до марта многие салоны будут пытаться продать старые нераспроданные модели, и есть шанс, что можно будет купить их со скидкой.

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