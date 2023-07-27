Транспорт 27 июля 2023, 18:19 Автоэксперт Баканов: российские автомобилисты покупают китайские машины из-за отсутствия выбора

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Журналист и автоэксперт Петр Баканов заявил, что популярность китайских машин на российском рынке связана, прежде всего, с отсутствием у россиян выбора. Об этом написала «Общественная Служба Новостей».

По его словам, те марки, которые с удовольствием покупали россияне, ушли с рынка. Поэтому сказать точно, что влияет на интерес к китайскому автопрому, не представляется возможным.

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Как заметила эксперт по транспорту Юлии Манн, в последнее время Китай стремится улучшить качество автомобилей, выставляя их по относительно невысоким ценам.