Транспорт 22 ноября 2022, 16:15 Автоэксперт Баканов призвал не сильно полагаться на электронику в машине на скользкой дороге

Читать 360tv в

Автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал РИАМО, что в экстренной ситуации электроника в машине может уберечь водителя. Однако при езде по скользкой дороге она поможет не всегда.

Баканов обратил внимание на такие вещи, как инерция и масса машины. При наличии на дороге сплошного гололеда авто может потерять сцепление и электроника будет минимизировать последствия. При этом сам автомобилист успеет испугаться.

Реклама

«Учитывая тот плотный трафик, который у нас сейчас, риск задеть другую машину всегда есть, поэтому электроника не панацея. Она, конечно, спасет, во многом поможет и, наверное, в 80% ситуаций убережет, но не сможет уберечь вас на 100%», — предупредил специалист.

Реклама

По его словам, в первую очередь у человека должно быть понимание того, что он делает каждую секунду за рулем. Кроме того, следует задаваться рядом вопросом: есть ли уверенность в своих навыках и знание физики движения авто по скользкой поверхности.