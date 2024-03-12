12 марта 2024, 14:15
Автоэксперт Баканов предположил, что цена автомобилей Solaris и Xcite будет начинаться от 1,5 млн рублей
После ухода с российского рынка автомобильных брендов Hyundai и Nissan их заменят соответственно Solaris и Xcite, которые будут выпускать уже известные модели под новой маркой, однако цены станут выше. Об этом рассказал ОТР автомобильный эксперт Петр Баканов.
Он объяснил, что в качестве автомобилей Solaris и Xcite, которые будут собирать на петербургских заводах, сомневаться не приходится. В регионе уже есть подобный опыт, и он не вызывал нареканий.
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«Не вижу никаких проблем. Если создать нормальную среду, обучить сотрудников и дать им компоненты должного качества, они все прекрасно соберут, что, в общем и подтверждается практикой», — отметил автоэксперт.
Он добавил, что цены, скорее всего, будут начинаться от 1,5 миллиона рублей за самую дешевую модель. Кроссоверы обойдутся дороже, от 2,5 миллиона рублей.
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