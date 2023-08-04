Транспорт 04 августа 2023, 10:52 Автоэксперт Баканов посчитал нецелесообразным вводить штрафы за превышение средней скорости при отсутствии хороших дорог

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Поправки к закону, согласно которым для водителей предусмотрят штрафы за превышение средней скорости, нецелесообразно вводить при отсутствии хороших магистралей в стране. Такое мнение выразил автоэксперт Петр Баканов, сообщили на сайте телеканала «Звезда».

По его словам, для начала в России необходимо построить качественную дорожную инфраструктуру и скоростные трассы, только после этого можно задуматься о введении штрафов за превышение.

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Отмечается, что главные опасения водителей в связи с принятием этого закона связаны с возможными техническими неполадками в работе устройств фиксаций.