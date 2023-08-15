Транспорт 15 августа 2023, 00:13 Автоэксперт Баканов: отключение дилеров из РФ от ПО Mercedes-Benz приведет к неудобствам

Читать 360tv в

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения. Меру прокомментировал автоэксперт Петр Баканов, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, это приведет к дополнительным неудобствам и денежным тратам, которые усложнят техобслуживание автомобилей.

Реклама

«Как наши дилеры будут решать проблему, сказать точно сложно. Возможно, какие-то заинтересованные западные посредники будут помогать нашим компаниям с техобслуживанием», — отметил Баканов.

Он заявил также, что дилеры могут начать блокировать и обходить ограничения с помощью VPN.