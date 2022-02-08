Автоэксперт Баканов объяснил подорожание китайских машин в России

Автоэксперт Петр Баканов обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что на российском рынке стали дорожать практически все новые авто из Китая.

По словам специалиста, подорожание связано с обновлением модельных лет и дефицитом деталей, которые необходимы для сборки машин. Колебания на валютном рынке также оказывают влияние на рост цен.

«Машины, возможно, выигрывают по цене оснащения, но по совокупности характеристик они все еще уступают именитым брендам. Да и сейчас не все китайские авто дешевы. При прочих равных я б все равно отдавал предпочтение автомобилям известных брендов», — признался собеседник информагентства.