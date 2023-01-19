19 января 2023, 18:48
Автоэксперт Баканов объяснил, почему новый «Москвич-3 е» не будет пользоваться спросом у россиян
Автоэксперт Петр Баканов: отсутствие спроса будет связано с высокой стоимостью машины
Первые электромобили новой марки «Москвич-3 е» появились на российском рынке. О том, почему данный кроссовер не будет пользоваться популярностью у россиян, объяснил специалист в области автоиндустрии Петр Баканов в беседе с РИАМО.
По мнению эксперта, в большинстве случаев автомобиль будет закупаться для госорганизаций. Среднестатистический житель России не захочет приобретать кроссовер из-за высокой цены на него.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», «Москвич-3 е» не будет востребован из-за отсутствия необходимого количества станций для подзарядки электромобиля.
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