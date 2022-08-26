Автоэксперт Баканов назвал недостатки китайских машин

Автоэксперт Петр Баканов перечислил основные минусы китайских машин. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил недостатки мультимедийных систем и экрана комбинации приборов. В данный момент ими не очень удобно пользоваться, пояснил Баканов.

Также для многих россиян неудобны сидения в китайских машинах. Эксперт уточнил, что у китайцев другая комплекция, поэтому они делают кресла меньше и с непривычным для нас регулировками.

«Третий недостаток— это подвеска. Если рассмотреть китайские модели, то практически у всех из них есть проблемы с плавным ходом — машина идет мягко на асфальте, но на грунтовке подвеска плохо работает и не может поддерживать быстрый темп езды», — добавил Баканов.

Кроме того, китайские автомобили менее охотно покупают на вторичном рынке. Эксперт рекомендовал подготовиться к тому, что быстро продать такую машину не получится.