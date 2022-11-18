Транспорт 18 ноября 2022, 18:46 Автоэксперт Бахарев заявил, что новые «Москвичи» понравятся россиянам со средним достатком

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Автоэксперт Владимир Бахарев заявил, что новые автомобили «Москвич» понравятся людям со средним достатком, которые до этого выбирали китайские модели. Об этом сообщила газета «Взгляд».

«Эта та ниша рынка, которая сейчас достаточно свободна. Это бюджетные хорошо укомплектованные автомобили», — рассказал Бахарев.

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По его мнению, факт того, что это российский бренд, будет играть роль стимула для продажи машин. Также Бахарев отметил, что «Москвичи» станут не самым дешевым вариантом.

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