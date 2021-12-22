Автоэксперт Бахарев рассказал, что делать при угрозе лобового столкновения

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал, что нужно делать, если возникла угроза лобового столкновения с другим автомобилем, передала «Вечерняя Москва».

Он отметил, что самое главное — нужно постараться не растеряться. Самообладание поможет избежать аварии. Бахарев добавил, что следует затормозить настолько сильно, насколько это возможно.

А вот резко поворачивать не стоит — другой водитель может повернуть в ту же сторону. Кроме того, автомобиль может занести.

«Ни в коем случае нельзя теряться. Первое, что делаем: не меняя направления, снижаем скорость движения настолько, насколько это возможно. Обязательно — по прямой. Потому что нам нужно увидеть, в какую сторону будет уходить встречная машина. Тормозим с правым указателем, наблюдаем, куда пойдет встречная машина, и выполняем встречный разъезд, уже имея понимание того, в какую сторону ехатьь», — рекомендовал эксперт.

Ранее руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко назвал способы защиты машины от угона.

«На первом месте для меня механическая противоугонная сигнализация. Она позволяет увеличить время угона, так как задерживает угонщика», — рассказал он.

Отметил он и спутниковую сигнализацию. По его словам, если оставлять машину на длительное время, то лучше выбирать места под камерой. Также он посоветовал пользоваться платным подземным паркингом.