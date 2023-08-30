30 августа 2023, 18:59
Автоэксперт Багдасаров спрогнозировал дефицит автосервисов в крупных городах России
Жители крупных российских городов рискуют в скором времени столкнуться с нехваткой автосервисов и автомастерских. Об этом сообщил автоэксперт Евгений Багдасаров Общественной Службе Новостей.
По его словам, это связано с массовой реорганизацией бывших промышленных зон, где в основном располагаются небольшие мастерские. Из-за сноса гаражей и обустройства промзон в офисные здания автосервисам практически не остается места.
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Багдасаров отметил, что жители регионов вряд ли столкнутся с такой проблемой, она затронет лишь мегаполисы.
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