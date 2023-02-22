Транспорт 22 февраля 2023, 21:30 Автоэксперт Багаев высказался о китайском автомобиле VGV

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В III квартале 2023 года в России начнутся продажи автомобилей китайского бренда VGV. Автоэксперт Максим Багаев рассказал о плюсах и минусах таких машин. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, данные модели вряд ли смогут конкурировать с другими китайскими брендами. VGV представило всего три модели машин и не планируют развивать ее в дальнейшем.

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«Конкуренция в Китае гораздо выше, чем в России, там есть серьезные производители, которые не просто копируют, например, чьи-то марки, а занимаются вопросом активной и пассивной безопасности, чего у VGV нет», — пояснил Багаев.

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Среди плюсов специалист выделил интересный дизайн автомобиля, а также необычное название бренда.