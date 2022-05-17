Автоэксперт Асланян пояснил, смогут ли авто стандарта «Евро-0» стать популярными в России

Накануне правительство России разрешило выпуск автомобилей стандарта «Евро-0». Автоэксперт Асланян пояснил, при каких условиях такие машины смогут стать популярными. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что на данный момент спрос на подобные машины отсутствует. По его словам, для подобных автомобилей необходимо еще «дозреть».

«Стандарт „Евро-0“, который нам вернули, означает, что наш автопром возвращается к позициям ориентировочно 1960 года. Наша автомобильная промышленность всегда шла по пути заимствования. Когда была возможность брать что-то приличное за рубежом, мы брали за рубежом, свое не делали. И сейчас мы оказались у разбитого корыта», — пояснил специалист.