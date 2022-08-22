Автоэксперт Архиреев рассказал, какие автомобили появятся в РФ из-за ухода западных брендов

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с журналистами ИА Nation News рассказал, какие автомобили могут появиться в России после ухода западных брендов.

По словам автоэксперта, лидирующие позиции постепенно занимает китайский автопром, вытесняя даже российский.

«Сейчас очень много автомобилей именно китайских производителей. Если взять ту же статистику „Автостата“, видно, что очень много новых постановок на учет, стало завозиться больше автомобилей. Можно выделить Cherry, который идет вперед семимильными шагами уже не первый год, обновляя модельный ряд практически ежегодно и даже выпуская по несколько новинок. Этого не делает ни один автобренд в мире. Другие марки из Китая тоже показывают рост, но не такими темпами», — сообщил Архиреев.

Он также добавил, что активно завозятся автомобили из Казахстана, например такие как JAC или Daewoo. Кроме того, за счет параллельного импорта на российский рынок в скором времени могут прийти три модели американского бренда: Chevrolet, Tracker и Onix.

По данным агентства «Автостат», с января по август 2022 года среди самых популярных моделей авто в России наиболее подорожали Lada Largus и Lada Granta.