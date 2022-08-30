Автоэксперт Архиреев перечислил плюсы и минусы иранских машин

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб», партнер ИА «ПромРейтинг» Виталий Архиреев в беседе с ИА Nation News заявил, что автомобили из Ирана могли бы стать конкурентом российским машинам. Он перечислил основные плюсы и минусы иранского автопрома.

Первым делом эксперт отметил, что уровень оснащенности иранских машин сравним с минимальной комплектацией российского автопрома.

«Автомобили из Ирана могли бы стать конкурентом российским машинам, если бы не малый объем выпуска и отсутствие дилерской сети. Я не думаю, что эти машины будут иметь успех в России. Второе пришествие иранского автопрома в Россию будет похоже на первое. Большой кусок рынка они не откусят. Эти автомобили не могут конкурировать с китайскими машинами, даже в малых комплектациях», — сообщил Архиреев.

Главное преимущество автомобилей из Ирана — их низкая стоимость, добавил эксперт.

Сейчас в России зарегистрировано около 10 тысяч автомобилей иранского производства. Все они приходятся на 2006–2008 годы.