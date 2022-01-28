Автоэксперт Архиреев назвал лучшие внедорожники до 1,5 миллиона рублей

Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал о самых комфортных внедорожниках стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уточнил, что лучшим вариантов скорее всего будет китайский автомобиль.

«Комфортный автомобиль за такие деньги, вероятно, будет китайского производства», — подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что особенность китайских машин — минимализм и современность в плане дизайна. Также они схожи и по оснащению, разница заключается только в отдельных элементах.