Транспорт 12 февраля 2024, 12:58 Автоэксперт Арбузов связал рост импорта электрокаров в РФ с уходом с рынка премиум-брендов с ДВС

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Импорт электромобилей в Россию, преимущественно китайских брендов, увеличился по итогам второй половины 2023 года. Это связано с уходом с отечественного рынка премиальных авто с ДВС, сообщил обозреватель Сергей Арбузов сайту RuNews24.ru.

По словам эксперта, на смену официальным премиум-брендам Porsche, Mercedes-Benz, BMW пришли дорогие китайские электрокары Zeekr, Avatr и другие. При этом именно в России активнее всего развивается сегмент премиум-электромобилей.

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«Конечно, из КНР везут не только электромобили китайских марок, но и электромобили Tesla, Volkswagen, Audi, выпущенные в Китае. <…> Свои позиции в 2023 году утратили Tesla, Porsche и Audi, из некитайских брендов держится только Volkswagen», — отметил Арбузов.