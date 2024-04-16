Транспорт 16 апреля 2024, 14:11 Автоэксперт Ануфриев: работники автосервисов могут преувеличивать свои трудозатраты

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Начинающие автомобилисты могут столкнуться с обманом в автосервисе. Так, нередко механики намеренно преувеличивают свои трудозатраты, сообщил автоэксперт Антон Ануфриев в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам специалиста, работники СТО обычно сразу понимают, в чем проблема, но начинают перебирать все возможные причины поломки. Таким образом за якобы сложную и долгую работу они берут крупные суммы.

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Чтобы избежать обмана, водителям стоит предварительно почитать различные форумы и ознакомиться с типичными проблемами своей машины, отметил Ануфриев.