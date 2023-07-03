Транспорт 03 июля 2023, 15:54 Автоэксперт Ануфриев поддержал идею введения электронных прав

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ГИБДД начала разрабатывать алгоритм, который позволит использовать водительские права в электронном виде, и это очень полезная и правильная идея. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился автоэксперт и блогер Антон Ануфриев.

По его словам, очень часто водители оставляют документ дома. И всегда обидо, что за это нужно платить штраф.

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«Потому что ты имеешь право управлять автомобилем, и нет никакой проблемы, что у тебя нет с собой этой маленькой бумажечки. Это хорошая, конечно, инициатива. И хорошо, что это сделают наконец-то», — подчеркнул Антон Ануфриев.

Он добавил, что в идеале нужно распространить практику электронных документов во всех сферах.

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