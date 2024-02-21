21 февраля 2024, 18:25
Автоэксперт Амиров посоветовал начинающим водителям покупать бюджетные и надежные автомобили
Начинающему водителю лучше остановить свой выбор на надежных и недорогих моделях, ремонт которых не ударит по карману. Об этом «ТСН 24» рассказал Президент Союза Автоэкспертов и Оценщиков Олег Амиров.
Он отметил, что начинающие автомобилисты нередко попадают в ДТП. Поэтому нужна машину, запчасти на которую легко найти и которые не будут стоить слишком дорого. Кроме того, любому авто требуется техническое обслуживание.
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«Нет смысла переплачивать и покупать новую машину — в случае ДТП будет жаль потраченных на нее денег. Лучше всего повышать водительские навыки на простой и надежной машине», — подчеркнул эксперт.
Машины
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