Транспорт 21 февраля 2024, 18:25 Автоэксперт Амиров посоветовал начинающим водителям покупать бюджетные и надежные автомобили

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Начинающему водителю лучше остановить свой выбор на надежных и недорогих моделях, ремонт которых не ударит по карману. Об этом «ТСН 24» рассказал Президент Союза Автоэкспертов и Оценщиков Олег Амиров.

Он отметил, что начинающие автомобилисты нередко попадают в ДТП. Поэтому нужна машину, запчасти на которую легко найти и которые не будут стоить слишком дорого. Кроме того, любому авто требуется техническое обслуживание.

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«Нет смысла переплачивать и покупать новую машину — в случае ДТП будет жаль потраченных на нее денег. Лучше всего повышать водительские навыки на простой и надежной машине», — подчеркнул эксперт.

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