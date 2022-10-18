Автоэксперт Абрамсов опроверг слухи об отсутствии высоковольтных батарей у новых Toyota Prius | 360°

18 октября 2022, 16:32
Автоэксперт Абрамсов опроверг слухи об отсутствии высоковольтных батарей у новых Toyota Prius
Информация о том, что Toyota Prius приходят из-за санкций без высоковольтных батарей, появилась в Приморье. Автоэксперт Артур Абрамсов рассказал ИА «ФедералПресс», что это не соответствует действительности.
По его словам, машины поступают в полном комплекте. С любыми существующими недостатками можно подробно ознакомиться на аукционной карте перед покупкой, добавил Абрамсов.
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Распространенная проблема — это отсутствие второго комплекта ключей и SD-карт для магнитол, заключил он.
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