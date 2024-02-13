Транспорт 13 февраля 2024, 18:10 Автоэкперт Похмелкин назвал потерей для бюджета бесплатные парковки для членов многодетных семей

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Внесенный в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатной парковки членам многодетных семей — это потеря для бюджета. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По его словам, неизвестно, откуда брать деньги на реализацию подобной инициативы и есть ли они вообще. Кроме того, подобные нововведения могут провоцировать коррупцию, потому что непонятно, на каком основании будут предоставлять льготу.

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«Им что, будут выдавать специальный знак, как инвалидам? Только так… Других вариантов, наверное, не будет. А если этим знаком начнут торговать? Тут очень много вопросов по исполнимости такого закона», — заявил Виктор Похмелкин.

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