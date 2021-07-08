Автодорогу М-12 протянут до Тюмени и Челябинска

Открытие участков автомобильной дороги М-12 Москва-Казань-Екатеринбург начнется в 2022 году. Полностью дорога станет доступна для водителей в 2023 году. Об этом на открытии заключительного участка ЦКАД президенту России Владимиру Путину рассказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Прямую трансляцию с открытия вел «360».

Президент назвал будущую трассу важным проектом для всей страны. Он отметил, что не сомневается в возможностях вице-премьера дотянуть дорогу до Казани.

«Не сомневаюсь, что Марат Шакирзянович до своей исторической родины Казани точно дорогу доведет. Но поскольку он вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» — поинтересовался Путин.

Хуснуллин заявил, что кольцо нужно замыкать к сентябрю 2024 года.

«Часть М-12 мы хотим открыть уже в следующем году. В 2023 году завершить основной проход и к 2024 году уже все благоустроить», — подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что слаженная работа позволит к этому сроку протянуть трассу до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.