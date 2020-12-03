«С 8 декабря будет перекрыт участок автодороги Лабытнанги — Харп. На 11-м километре начинаются работы по реконструкции моста через ручей. До 30 июня проезд будет осуществляться по действующей дороге через станцию Обская», — уточнили сотрудники департамента.

Отмечается, что состояние моста еще в прошлом году оценили как предаварийное. На его месте построят новую переправу длиной порядка 50 метров. В целом протяженность прямого пути от Лабытнанги до Харпа составляет 40 километров.

На время работ местным жителям придется выбирать объездной путь, который приблизительно в полтора раза длиннее. Время в дороге вырастет до часа.