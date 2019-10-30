«Автодор»: в 2019 году по платным дорогам проедет более 130 млн автомобилистов

По данным информагентства, сейчас в управлении госкомпании находится около 1430 километров платных участков. Ожидается, что в 2019 году трафик на платных трассах подскочит на 17,7%. В частности, интенсивность движения на платных участках трассы М-4 «Дон» должно увеличиться на 14%.

«Например, почти до 107 миллионов ожидается рост числа проездов по платным участкам М-4 „Дон“ на конец 2019 года», — уточнили в компании.