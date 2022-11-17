Транспорт 17 ноября 2022, 04:16 «Автодор» пообещал россиянам платную трассу на черноморском побережье «Коммерсантъ»: «Автодор» построит платную трассу по пути к Черному морю

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Государственная компания «Автодор» запланировала построить новую платную трассу длиной в 150 километров. Маршрут от Горячего Ключа до аэропорта Адлер пройдет преимущественно по тоннелям и эстакадам. Как сообщил «Коммерсантъ», строительство начнется в 2023 году.

Представители «Автодора» рассказали, что предполагаемая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью 100 км/ч. Эксперты подсчитали, что время в пути от Горячего Ключа до Сочи сократится с семи до двух часов, при этом дорога возьмет на себя половину загрузки действующей сети.

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Стоимость работ в компании пока не озвучивают. Зато «Автодор» выразил уверенность, что возведение трассы профинансирует государство из средств федерального бюджета.

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В «Автодоре» также рассказали, что уже успели договориться с Минприроды об изменении функционального зонирования особо охраняемых территорий. Это нужно, чтобы законно строить трассу в заповедниках и других подобных местах, например, через Сочинский национальный парк. Природоохранные организации уверены, что это все же запрещено, и на деле прокладывать коридор компании придется за пределами особо охраняемых зон.