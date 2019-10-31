«Автодор» объявил тарифы на проезд по М11 на ноябрь

Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклистов составит 1,82 тысячи рублей в будние дни и 2,02 тысячи рублей в выходные. При использовании транспондера стоимость снизится до 1,331 тысячи рублей в будни и до 1,494 тысячи рублей в выходные дни.

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В госкомпании уточнили, что тариф будней будет действовать с понедельника по четверг включительно. Платить по тарифу выходного дня водителям легковушек и мотоциклистам придется по пятницам, выходным, нерабочим праздничным и предпраздничным дням.

Нововведения не станут распространяться на участок трассы с 15 по 58 километр, который находится под управлением концессионера. Также изменения не затронут проезд по седьмому и восьмому этапам.

Полностью движение по трассе откроют до конца этого года. В данный момент разрешенная максимальная скорость на платных участках трассы составляет 110 километров в час за исключением участка с 258 по 334 километр, где можно разогнаться до 130 километров в час.

Увеличение скорости проведут поэтапно на всех участках дороги. Всего дорога займет около 5,5 часа. Общая протяженность скоростной магистрали составляет 670 километров, из которых 606,7 километра — это платные участки.