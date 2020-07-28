«Автодор» начал поиск строителей дороги между Москвой и Казанью за 500 млрд

Компания «Автодор» объявила тендеры на строительство платной дороги М-12 из Москвы в Казань. Всего этапов возведения шоссе будет восемь и стоят они 507,3 миллиарда рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 17 августа, говорится на сайте госзакупок. Отмечается, что важное условие для участников — сотрудничество с субподрядчиками в сфере малого или среднего бизнеса.

Все восемь этапов строительства разделены на участки. Например, возведение 80-километровой трассы в Московской и Владимирской областях обойдется в 53,4 миллиарда рублей. Самый дорогой участок будет уже по Татарстану с мостом через Волгу — 663-729 километр за 123,2 миллиарда.

«Автодор» планирует уложиться в сроки, озвученные премьером Михаилом Мишустиным. Две недели назад он поручил провести конкурсные процедуры на строительство автомагистрали до 10 сентября 2020 года. Судя по поручению, документы по планировке должны быть согласованы к ноябрю, а до 10 сентября необходимо определить подрядчиков.

Ранее озвучили сумму, которую нужно заплатить, чтобы проехать по новой дороге от Москвы до Казани — 2,5 рубля за километр.