Транспорт 07 августа 2023, 15:18 Автодилеры за неделю продали в России рекордно много новых машин «Автостат»: с 31 июля по 6 августа продажи новых машин в России увеличились на 10% Unsplash

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Впервые с марта 2022 года в России продали почти 29 тысяч новых легковых машин за неделю. Об этом сообщил сайт AutoNews со ссылкой на отчет агентства «Автостат».

С 31 июля по 6 августа автодилеры продали 28 295 новых легковушек. Это на 10% больше, чем неделей ранее, и рекордно много с марта 2022 года. В России купили 3832 тяжелых и 2028 легких грузовиков. За семь дней продажи нарастили на 14% и 24% соответственно.

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Резкий рост продаж авто зарегистрировали в июне, сообщили «Известия». За месяц оформили 82,4 тысячи сделок, что в 2,5 раза больше показателей прошлого года.

В первом полугодии 2023 года в Россию привезли по параллельному импорту 13,7% от всего объема зарегистрированных в этот период машин. Специалист компании «Автокод» Игорь Шагапов заявил, что перед покупкой важно узнать, смогут ли местные дилеры обслуживать автомобиль, а продавец — вписать нового владельца в ПТС.