Транспорт 11 ноября 2022, 12:52 Автодилеры разочаровались в китайских автомобилях «Ведомости»: дилеры назвали невыгодными продажи китайских авто на российском рынке РИА «Новости»

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Российские автодилеры после ухода из страны западных марок начали работать с китайскими производителями и пришли к выводу, что торговать машинами из КНР на отечественном рынке невыгодно. С начала года цены на них подскочили в полтора раза, спроса нет. В таких условиях говорить о нормальной прибыли не приходится, сообщила газета «Ведомости».

Председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин отметил, что дилеры ожидали достаточно низкой стоимости китайских машин, но в итоге оказались в ситуации, когда кроссоверы из КНР стоят по три миллиона рублей.

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По его словам, есть случаи, когда дилеры продают машины по цене ниже закупочной, чтобы иметь хоть какие-то деньги и обслуживать долги.

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Еще один топ-менеджер крупного автодилера согласился, что компании несут убытки, потому что приходится продавать только машины марки Lada и китайские автомобили по высоким ценам.

Исключением стали автомобили Haval, частично попадающие под программу льготного автокредитования, что помогает поддерживать спрос на марку.

По данным издания, в среднем один автосалон может продать в месяц около восьми китайских машин. Такие темпы продаж не позволяют говорить о нормальной прибыли.

Представители Haval заявили, что занимаются постепенной корректировкой цен на модельный ряд. В Chery указали, что цены на машины диктует рынок. Влияют на них и логистические издержки.