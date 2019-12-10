Автодилеры предупредили о росте цен на машины в 2020 году

Он пояснил, что повышение ставки по утилизации приведет к тому, что цены на иномарки вырастут на 2−3%, стоимость автомобилей российской сборки прибавит от одного до полутора процентов.

Минпромторг опроверг слухи о повышении цен на машины с нового года Подробнее

«Там вроде как компенсируют через промсубсидии, но, во-первых, компенсируют не все, не всегда и не сразу», — отметил Мосеев. Он напомнил, что к повышенной ставке по утилизации прибавится еще и инфляция.

Кроме того, эксперт напомнил и о ситуации на автомобильном рынке. По прогнозам ассоциации, там ожидается падение продаж на 8%.

По словам Олега Мосеева, если это действительно произойдет, то производители будут держать цены, повышая их маленькими шажками. Цена при выборе автомобиля на сегодняшний день для россиян стала главным фактором.

«Осознанное потребление наконец-то пришло в Россию, плохо, что произошло это в результате длительного кризиса, но оно пришло», — подчеркнул эксперт.

Общий рост цен на автомобили в среднем составит 5%. Произойдет это не в один момент, а постепенно, в течение года.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что повышение ставки утилизационного сбора не скажется не ценах на отечественные автомобили. Он напомнил, что в отношении российского автопрома действуют меры государственной поддержки. Также он опроверг сильное подорожание иномарок из-за увеличения ставки. По его словам, утилизационный сбор составляет от двух до пяти процентов от общей стоимости автомобиля.