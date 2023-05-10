Транспорт 10 мая 2023, 18:42 Автодилеры начали поставлять на российский рынок японские автомобили Honda N-Box

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В Краснодаре и во Владивостоке начали продавать японские праворульные микровэны Honda N-Box. Цена на машины стартует от 700 тысяч российских рублей, написала«Газета.Ru».

Разработчики оснастили автомобиль трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 0,7 литра. В салоне могут разместиться четыре человека, включая водителя.

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Минивен также оснащен круиз-контролем, мультирулем, аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений, тонировкой задних стекол и другими опциями. Мотор имеет две модификации и может развивать мощность до 58 и 64 лошадиных сил.