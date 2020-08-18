Автодилеры: дефицит моделей есть практически у всех брендов

«Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям. Он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по отдельным маркам и брендам, возможно, еще дольше», — обратил внимание глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

Директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский среди причин нехватки отметил сниженные объемы производства и поставок в результате карантина. По некоторым моделям дефицит фиксируется у Hyundai, Volkswagen, Cadillac, Audi, BMW и Mercedes.

«Царьград» обратил внимание на опасения дилеров относительно того, что сложившаяся ситуация приведет к уровню снижения продаж.