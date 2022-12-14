Эксклюзив 14 декабря 2022, 00:33 Автобусы забуксовали и образовали пробку на северо-востоке Москвы Пробка из буксующих автобусов собралась на северо-востоке Москвы

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Опустившаяся ниже нуля температура привела к образованию на дорогах гололедицы. Проехать без последствий по замерзшему асфальту смогли не все. Пробка из буксующих автобусов собралась на улице Лескова в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

На кадрах видно, как на другой стороне улицы автобусы выстроились в ряд. По словам автора ролика, некоторые единицы общественного транспорта пытаются сдвинуться с места, но колеса пробуксовывают.

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Точная причина сбора автобусов на проезжей части не известна.

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