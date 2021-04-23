Автобусы в Пензе подготовились к дачному сезону

Дачный сезон стартует в Пензе 24 апреля. Перед его началом сотрудники городского управления транспорта и связи осмотрели автобусы, которые будут курсировать из города к участкам садоводов.

В Пензе запустят 21 сезонный маршрут, по ним будут курсировать 32 автобуса.

Подвижной состав полностью прошел техобслуживание и ремонт, сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-служба мэрии. Автобусы готовы к выходу на сезонные маршруты, они оборудованы тахографами.

С 24 апреля до 1 июня автобусы будут ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня до 1 сентября частота увеличится до четырех дней — среда, пятница, суббота, воскресенье. А c 1 сентября и до окончания сезона автобусы снова перейдут на трехдневный график (среда, суббота, воскресенье).

Стоимость проезда не изменится. Купить карту члена СНТ можно в МУП «АРЦИС». Проезд на дачных автобусах без масок запрещен.