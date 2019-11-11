Автобусы в Балашихе изменят маршрут на время строительства Салтыковской эстакады

Маршрут движения автобуса № 5 в Балашихе будет изменен в связи со строительством Салтыковской эстакады. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Как уточнил глава городского округа Сергей Юров, схема движения автобусов изменилась в связи с тем, что на время строительства путепровода через железную дорогу в микрорайоне Салтыковка движение транспорта на участке дороги по Разинскому шоссе отсутствует.

Салтыковскую эстакаду в Балашихе откроют в середине октября. По ней смогут проехать до 30 тысяч машин в сутки Подробнее

Автобусы будут следовать в прямом направлении по Аптекарскому переулку и по улице Рудневой до остановки «Платформа Салтыковская». В обратном направлении от остановки «Платформа Салтыковская» маршрут пройдет по улицам Аптекарская и Ново-Салтыковская и далее без изменений. Также на время проведения строительных работ не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров на остановке «Школа № 17».

Проект по строительству Салтыковской эстакады включает в себя расширение Разинского шоссе на подъезде к путепроводу. Эстакада разгрузит участок дороги между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Ее запуск позволит объединить две федеральные магистрали. В рамках проекта будет обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов общей протяженностью более 2 километров.

По путепроводу длиной около 300 метров смогут проезжать 30 тысяч автомобилей в сутки.